(ФОТО) УХАПШЕНИ НОВОСАЂАНИН И ОБРЕНОВЧАНИН Заплењено преко 30 кила марихуане, амфетаминско уље, оружје и муниција

08.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: МУП

НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су А. В. (25) из Новог Сада и И. Д. (40) из околине Обреновца, због сумње да су се бавили неовлашћеном производњом и прометом опојних дрога.

Током претреса више локација које су осумњичени користили, криминалистичка полиција Новог Сада, у сарадњи са ПС Обреновац и ПУ Сремска Митровица, запленила је више од 30 килограма марихуане, осам литара амфетаминског уља, 15 килограма праха за увећање смесе наркотика, 4,5 литара уља за производњу амфетамина, као и четири дигиталне ваге.

Фото: МУП

Поред наркотика, полиција је пронашла и три пиштоља, пригушивач, као и око 300 комада муниције. На једној од локација, приликом примопредаје дроге, А. В. је покушао да побегне и одбацио кесу са марихуаном. Због тога се, осим за кривично дело у вези са дрогом, терети и за ометање службеног лица у вршењу дужности.

Оружје и муниција пронађени су на адреси коју користи И. Д, па се он додатно терети и за недозвољену производњу, држање и промет оружја и експлозива.

Фото: МУП

Обојици је одређено задржавање до 48 сати и уз кривичну пријаву биће приведени Вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

наркотици дрога
