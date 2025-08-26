clear sky
(ФОТО, ВИДЕО) ПОЖАР КОД НОВОГ САДА ЛОКАЛИЗОВАН Полиција изнела нове податке, нема повређених; ГОРЕЛО ОКО 200 МЕТАРА КВАДРАТНИХ

26.08.2025. 15:29 15:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
МУП Србије
Фото: МУП Србије

Припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, брзом и ефикасном реакцијом, локализовали су пожар који је данас око 11 часова избио између Каћа и Будисаве код Новог Сада.

У пожару није било повређених особа. 

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Пожар је прво захватио траву и ниско растиње, а затим се проширио на објекат за рециклажу и производњу палета, буради и контејнера, површине око 200 метара квадратних. 


Пожаром је био захваћен и напуштени салаш, а ватрогасци-спасиоци су правовременом интервенцијом успели да спрече даље ширење ватре.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

У интервенцији учествује 12 ватрогасаца-спасилаца из Новог Сада са 4 возила, 9 чланова Добровољних ватрогасних друштава из Новог Сада, Ковиља, Каћа и Будисаве са 4 возила, као и 4 цистерне Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" и 1 цистерна Рафинерије нафте Нови Сад, истакли су у МУП-у Србије.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

У току је догашивање пожара.

пожар
