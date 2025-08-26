few clouds
ГАЈИЛИ ПСИХОАКТИВНЕ ПЕЧУРКЕ Саслушан двојац из Бачког Петровог Села и Бечеја

26.08.2025. 13:46 13:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Осумњичени Л. Ђ. (29) из Бачког Петровог Села и Д. М. (40) из Бечеја саслушани су у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

Они су претходно ухапшени због сумње да су починили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченима се ставља на терет да су неовлашћено производили печурке које садрже психоактивну супстанцу и да су их држали ради продаје. Код њих је пронађена и опојна дрога канабис, амфетамин и МДМА.

Након саслушања, Више јавно тужилаштво у Зрењанину је поднело предлог судији за претходни поступак да се осумњиченима одреди притвор.

“У току истраге прикупиће се сви докази и предузети све радње у циљу доношења јавнотужилачке одлуке”, саопштило је надлежно тужилаштво.

