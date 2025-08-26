ГАЈИЛИ ПСИХОАКТИВНЕ ПЕЧУРКЕ Саслушан двојац из Бачког Петровог Села и Бечеја
Осумњичени Л. Ђ. (29) из Бачког Петровог Села и Д. М. (40) из Бечеја саслушани су у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.
Они су претходно ухапшени због сумње да су починили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченима се ставља на терет да су неовлашћено производили печурке које садрже психоактивну супстанцу и да су их држали ради продаје. Код њих је пронађена и опојна дрога канабис, амфетамин и МДМА.
Након саслушања, Више јавно тужилаштво у Зрењанину је поднело предлог судији за претходни поступак да се осумњиченима одреди притвор.
“У току истраге прикупиће се сви докази и предузети све радње у циљу доношења јавнотужилачке одлуке”, саопштило је надлежно тужилаштво.