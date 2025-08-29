ГОРИ КУЋА У УЖИЦУ! Дим се шири насељем, ватрогасци на терену, помажу и грађани
29.08.2025. 17:31 17:36
УЖИЦЕ: Током јутарњих сати велики пожар захватио је породичну кућу у Kарађорђевој улици у Ужицу.
- Пламен је обухватио кровну конструкцију и горњи спрат стамбеног објекта, а густ дим надвио се над читавим насељем, каже за РИНУ један од очевидаца.
На лицу места су одмах по пријави стигле ватрогасно-спасилачке јединице које се боре да локализују ватру, док су и грађани притекли у помоћ.
Узрок пожара за сада није познат.
Гашење је у току, а за сада нема потврда да ли је неко повређен.