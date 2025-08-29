few clouds
ГОРИ КУЋА У УЖИЦУ! Дим се шири насељем, ватрогасци на терену, помажу и грађани

29.08.2025. 17:31
Пише:
Дневник
Извор:
Рина/Дневник
Ужице, пожар
Фото: РИНА

УЖИЦЕ: Током јутарњих сати велики пожар захватио је породичну кућу у Kарађорђевој улици у Ужицу.

- Пламен је обухватио кровну конструкцију и горњи спрат стамбеног објекта, а густ дим надвио се над читавим насељем, каже за РИНУ један од очевидаца.

На лицу места су одмах по пријави стигле ватрогасно-спасилачке јединице које се боре да локализују ватру, док су и грађани притекли у помоћ.

Узрок пожара за сада није познат.

Гашење је у току, а за сада нема потврда да ли је неко повређен.

