Нови Сад
ГРАД, ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКА ОШТЕЋЕНИ ЗА ПРЕКО 14 МИЛИОНА ДИНАРА Фиктивни пројекти и лажни извештаји

03.09.2025. 09:14 09:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
суд
Фото: Дневник

Поводом кривичног поступка који се води пред Вишим судом у Новом Саду против оптуженог Н. П. заступника удружења грађана “Шири поглед” и оптужене С. П. заступника удружења грађана “По мери грађана”, због продуженог кривичног дела Злоупотреба положаја одговорног лица, Више јавно тужилаштво у Новом Саду је саопштило да је Посебно одељење за сузбијање корупције овог тужилаштва на основу предложених и изведених доказа јавног тужилаштва доказало наводе из поднете оптужбе.

На главном претресу одржаном пред Вишим судом у Новом Саду, јавно тужилаштво је доказало да су удружењима грађана “Шири Поглед” и “По мери грађана” додељена средства од Града Новог Сада, АП Војводине и Републике Србије за реализацију 35 пројеката, у укупном износу од 14.265.000 динара. Доказано је да активности на пројектима нису спроведене, већ да је сав новац потрошен на дизајнирање и штампу лога пројекта, брошура, каталога, флајера и сл. Доказано је да су оптужени Н. П. и С. П. даваоцима средстава подносили лажне извештаје о правдању утрошка додељеног новца у којима су описивали активности на пројектима које се никада нису догодиле (предавања, радионице, мултимедијалне изложбе и др.). На тај начин је Граду Новом Саду, АП Војводини и Републици Србији нанета имoвинска штeта у укупном износу од 14.265.000 динара. 

Виши суд у Новом Саду – Посебно одељење за сузбијање корупције, након одржаног главног претреса, дана 28. августа 2025. године објавио је пресуду којом је оптуженом Н.П. изрекао казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, меру безбедности забране вршења позива, делатности и дужности у трајању од три године, као и меру одузимања имовинске користи. Оптуженом Н. П. је продужен притвор због опасности од понављања дела.

Истом пресудом, Виши суд у Новом Саду је оптуженој С. П. изрекао казну затвора у трајању од једне године коју ће оптужена издржавати у просторијама у којима станује, меру безбедности забране вршења позива, делатности и дужности у трајању од три године, као и меру одузимања имовинске користи. Оптуженој С.П. ја укинут притвор.

Осим тога, истом пресудом, оптужени Н. П. и С. П. су обавезани да накнаде штету Граду Новом Саду, АП Војводини и Републици Србији у износу од 14.265.000 динара.

Из тужилаштва су саопштили и да ће у законском року, изјавити жалбу у делу одлуке о висини изречене казне и изречене мере безбедности.

злоупотреба кривични поступак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
