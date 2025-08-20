УХАПШЕН У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ Полиција у кући пронашла 13 пакета амфетмина
20.08.2025. 16:42 16:45
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци ухапсили су М. Р. (1985) из овог места, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, саопштила је Полицијска управа Нови Сад (ПУНС).
Претресом његове куће, полиција је пронашла 13 пакета амфетамина, прах за увећање смесе наркотика и вагу за прецизно мерење.
Осумњиченом је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду, наводи се у саопштењу ПУНС.