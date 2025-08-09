ХОРОР У ЧАЧКУ Тело у фази распадања пронађено у стану СТАНАРИ ОЧАЈНИ, НАДЛЕЖНИ НЕМИ НА МОЛБЕ ДА СЕ СТАН ДЕЗИНФИКУЈЕ
ЧАЧАК: Права драма одиграла се у једној згради у улици Епископа Никифора Максимовића у Чачку након што су станари осетли несносан мирис који се ширио из једног од станова.
Одмах су претпоставили да је дошло до смртног случаја и о томе су обавестили надлежне.
- Тело преминулог мушкарца откривено среду увече када су, након пријаве, на лице места дошли полиција и ватрогасци, који су обили стан и затекли беживотно тело у фази распада, кажу за РИНУ станари зграде.
Додају да власник стана није у земљи, а нико од надлежних служби до сада није очистио стан нити урадио дезинфекцију.
- Смрад се шири целом зградом, покушавали смо да контактирамо све службе, али нам је речено да нико није надлежан, кажу забринути станари.
Станари апелују на надлежне да хитно реше проблем и изврше дезинфекцију простора због, како кажу, опасности по здравље свих који ту живе.