ХОРОР НА САНТОРИНИЈУ Шестогодишње дете утопило се у хотелском базену
На острву Санторини јутрос се десила трагедија у којој је живот изгубило шестогодишње дете, страни држављанин, које је боравило у Грчкој на породичном одмору.
Према наводима локалних медија, дете се купало у базену хотела у месту Камари када је дошло до несреће.
У тренутку догађаја у базену је било више особа, међу којима и родитељи детета, али се претпоставља да нико није приметио када је дете потонуло.
Према првим информацијама, дете се нагутало воде и изгубило свест. Један од купача је случајно приметио тело на дну базена, након чега су присутни покушали да пруже помоћ.
Упркос покушајима реанимације и брзом доласку хитне помоћи, дете је преминуло.
Локални медији наводе да у тренутку несреће на базену није било спасилаца. Полиција спроводи истрагу о околностима догађаја, као и о евентуалној одговорности управе хотела.
Родитељи детета, старости 32 и 33 године, приведени су у оквиру истраге ради прикупљања изјава о несрећи.