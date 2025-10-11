overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХОРОР НА САНТОРИНИЈУ Шестогодишње дете утопило се у хотелском базену

11.10.2025. 16:21 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Телеграф
Коментари (0)
bazen
Фото: Pixabay, AI, ilustracija

На острву Санторини јутрос се десила трагедија у којој је живот изгубило шестогодишње дете, страни држављанин, које је боравило у Грчкој на породичном одмору.

Према наводима локалних медија, дете се купало у базену хотела у месту Камари када је дошло до несреће.

 У тренутку догађаја у базену је било више особа, међу којима и родитељи детета, али се претпоставља да нико није приметио када је дете потонуло.

Према првим информацијама, дете се нагутало воде и изгубило свест. Један од купача је случајно приметио тело на дну базена, након чега су присутни покушали да пруже помоћ. 

Упркос покушајима реанимације и брзом доласку хитне помоћи, дете је преминуло.

Локални медији наводе да у тренутку несреће на базену није било спасилаца. Полиција спроводи истрагу о околностима догађаја, као и о евентуалној одговорности управе хотела.

Родитељи детета, старости 32 и 33 године, приведени су у оквиру истраге ради прикупљања изјава о несрећи.

утопио се санторини дете дете погинуло
Извор:
Дневник, Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај