У ИЗГОРЕЛОЈ КУЋИ У ЋУПРИЈИ ПРОНАЂЕНО БЕЖИВОТНО ТЕЛО На породичном имању пред зору избио пожар

08.09.2025. 09:17 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Фото: Dnevnik.rs

У селу Сење код Ћуприје јутрос је избио пожар у коме је једна особа настрадала.

Како сазнаје Курир, пожар је букнуо у четри сата ујутру и захватио је кућу на породичном имању.

- Полиција, екипа Хитна помоћ и ватрогасци-спасиоци брзо су дошли на адресу. Ватрогасци су успешно угасили пожар и спречили су ширење ватре на имању - каже саговорник Курира и додаје :

- Приликом претреса просторија куће, ватрогасци-спасиоци су пронашли једну особу у беживотном стању.

Дежурни тужилац наложио је да се тело пошаље на обдукцију, истрага је у току

ћуприја пожар
