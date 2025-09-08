У ИЗГОРЕЛОЈ КУЋИ У ЋУПРИЈИ ПРОНАЂЕНО БЕЖИВОТНО ТЕЛО На породичном имању пред зору избио пожар
У селу Сење код Ћуприје јутрос је избио пожар у коме је једна особа настрадала.
Како сазнаје Курир, пожар је букнуо у четри сата ујутру и захватио је кућу на породичном имању.
- Полиција, екипа Хитна помоћ и ватрогасци-спасиоци брзо су дошли на адресу. Ватрогасци су успешно угасили пожар и спречили су ширење ватре на имању - каже саговорник Курира и додаје :
- Приликом претреса просторија куће, ватрогасци-спасиоци су пронашли једну особу у беживотном стању.
Дежурни тужилац наложио је да се тело пошаље на обдукцију, истрага је у току