Излетели из возила у покрету и претукли пешака ОСМОРИЦА МЛАДИЋА ИЗ СРБИЈЕ НАПРАВИЛА ХАОС У ТИВТУ Оштећеног тукли по глави и телу!

12.09.2025. 16:02 16:04
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
рина
Фото: RINA

ТИВАТ: Полицијски службеници Регионалног центра безбедности „Југ“, Одељења безбедности Тиват, поднели су кривичну пријаву и лишили слободе осам лица, страних држављана који се сумњиче за кривично дело насилничко понашање извршено на штету једног лица из Тивта.

У месту Марићи у Тивту дошло је до физичког сукоба између више лица, те је полиција предузела низ активности из своје надлежности у циљу утврђивања свих чињеница и околности догађаја.

Припадници тиватске полиције дошли су до сумње да су лица Н.М. (24), А.Н. (18), А.Н. (26), Ф.Н. (26), П.Н. (24), А.Н. (27), Л.Н. (22) и Е.Н. (29) из Републике Србије, док су се налазили у возилу у покрету, покушали да остваре контакт са оштећеним лицем који је у том тренутку био пешак. Након тога су се зауставили и задали му више ударца у пределу главе и тела уз употребу подесног средства од чега је задобио повреде које су извештајем лекара специјалисте описане као лаке, потврђено је за РИНУ у УП.

Извршен је увиђај на лицу места где су изузети предмети и трагови и од оштећеног лица су прикупљена обавештења на записник након што му је указана лекарска помоћ.

С догађајем је упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору по чијем су налогу горе поменута лица лишена слободе због сумње да су извршили кривично дело насилничко понашање и они су у законском року уз кривичну пријаву приведени поступајућем тужиоцу на даљу надлежност.
 

