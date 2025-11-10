moderate rain
ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, ОСМОРО ПОВРЕЂЕНИХ Саобраћајци из Зрењанина имали пуне руке посла

10.11.2025. 11:41 11:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com, ilustracija

Једна особа је погинула, једна је задобила тешке телесне повреде, а седам је лакше повређено у саобраћајним незгодама које су се прошлог викенда догодиле на подручју Полицијске управе у Зрењанину.

На овом подручју протеклог викенда регистровано је осам саобраћајних незгода. 

Припадници саобраћајне полиције су у овом периоду открили и санкционисали укупно 245 прекршаја, а из саобраћаја је искључено десет возача који су возили под дејством алкохола. 

Полиција је на подручју града Зрењанина задржала тридесетпетогодишњег возача „фиата“, који је управљао возилом под дејством канабиса и амфетамина.

Такође, задржани су и двадесетдвогодишњи возач „опела“ са 1,70 промила алкохола, тридесетседмогодишњи возач комби возила марке „фиат“ са 1,27 промила и педесетдеветогодишњи возач бицикла, који је управљао са 1,23 промила алкохола у организму.

На подручју општине Нови Бечеј је задржан тридесетогодишњи возач бицикла, који је возио са 2,42 промила алкохола у организму.

На подручју општине Житиште, полиција је задржала педесетпетогодишњег возача аутомобила марке „застава“, који је управљао са 1,72 промила алкохола у организму и тридесеттрогодишњег возача „голфа“ са 1,41 промила алкохола.

Против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, најавила је зрењанинска полиција.

саобраћајна незгода саобраћајна полиција полицијска управа зрењанин
Вести Хроника
