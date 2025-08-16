clear sky
35°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН КОД СВРЉИГА Заклао пса, па га бацио у јавни базен

16.08.2025. 13:24 13:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

НИШ: Против осумњиченог (58) поднета кривична пријава, јер се терети да је усмртио куцу о којем се старала четрдесетдеветогодишња жена

Полиција у Нишу поднеће кривичну пријаву против мушкарца (58) из околине Сврљига који се сумњичи да је ножем усмртио пса о којем се старала четрдесетдеветогодишња жена, а потом га бацио у јавни базен.

Како је саопштено из Полицијске управе у Нишу, пријава ће бити поднета због постојања основа сумње да је извршио кривично дело убијање и злостављање животиња. 

По налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

Танјуг

кривична пријава злостављање животиња сврљиг
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОСУМЊИЧЕНИ ЗА МИЛИОНСКУ ПРОНЕВЕРУ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖИВОТИЊА! У Руми ухапшени директор, два радника и инспектор

ОСУМЊИЧЕНИ ЗА МИЛИОНСКУ ПРОНЕВЕРУ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖИВОТИЊА! У Руми ухапшени директор, два радника и инспектор

29.05.2025. 11:55 11:58
Волим
0
Коментар
1
Сачувај