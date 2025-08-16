ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН КОД СВРЉИГА Заклао пса, па га бацио у јавни базен
16.08.2025. 13:24 13:28
Коментари (0)
НИШ: Против осумњиченог (58) поднета кривична пријава, јер се терети да је усмртио куцу о којем се старала четрдесетдеветогодишња жена
Полиција у Нишу поднеће кривичну пријаву против мушкарца (58) из околине Сврљига који се сумњичи да је ножем усмртио пса о којем се старала четрдесетдеветогодишња жена, а потом га бацио у јавни базен.
Како је саопштено из Полицијске управе у Нишу, пријава ће бити поднета због постојања основа сумње да је извршио кривично дело убијање и злостављање животиња.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.
Танјуг