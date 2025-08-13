КОРИСТИЛИ ЕКСПЛОЗИВ НА КОПАОНИКУ ПА ПОКУШАЛИ СВЕ ДА САКРИЈУ Ухапшена двојица из Рашке
У Краљеву су данас ухапшени су Д. В. (59) и А. Ј. (45) из Рашке због постојања основа сумње да су учествовали у минирању стене на градилишту на Копаонику прошле недеље.
Они се сумњиче да су извршили кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности.
Д. В. се сумњичи да је као одговорно лице фирме "НИН КОП"ДОО Рашка, ангажоване за извођење грађевинских радова на градилишту на Копаонику, набавио непознато експлозивно средство и дао А. Ј, који је исто активирао 8. августа у послеподневним часовима, ради минирања стене у оквиру градилишта.
Приликом експлозије на градилишту дошло је до распрскавања камења које је оштетило више објеката и моторних возила у приватном власништву више лица.
Након тога, у намери да прикрију ову радњу, осумњичени су пријавили да је наводно дошло до експлозије усред контакта багера са непознатим предметом.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће уз кривичну пријаву бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.
Хапшење су извели припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у том граду.