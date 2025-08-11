ВИШЕ ОСОБА ПОВРЕЂЕНО Снажна експлозија у челичани у Америци МНОГИ РАДНИЦИ ЈОШ ЗАТРПАНИ (ВИДЕО)
У фабрици челика компаније US Steel у америчкој држави Пенсилванији догодила се снажна експлозија у којој је повређено неколико особа.
Како преносе амерички медији, неколико ардника затрпано је испод рушевина.
Сведоци описују експлозију толико снажну да је била видљива са оближњег међудржавног пута.
Ватрогасци и хитна помоћ се боре са пожаром, али детаљи евакуације остају нејасни.
Здравствени одсек округа Алегени је реаговао на лице места и прати квалитет ваздуха због опасног дима и могућих токсичних испарења.
🚨🔥 MASSIVE EXPLOSION & FIRE at US Steel Clairton Coke Works, Pennsylvania! 🔥🚨
A thunderous blast rocked the largest coke production plant in North America earlier today near Pittsburgh — triggering a Level 3 Mass Casualty Incident. Emergency crews are rushing to the scene… pic.twitter.com/JVeakCB2er
— Technical Master (@BelievInJustice) August 11, 2025
(Blic.rs)