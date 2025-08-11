clear sky
ВИШЕ ОСОБА ПОВРЕЂЕНО Снажна експлозија у челичани у Америци МНОГИ РАДНИЦИ ЈОШ ЗАТРПАНИ (ВИДЕО)

11.08.2025. 19:52 20:08
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
c
Фото: Screenshot / X / @BelievInJustice

У фабрици челика компаније US Steel у америчкој држави Пенсилванији догодила се снажна експлозија у којој је повређено неколико особа.

Како преносе амерички медији, неколико ардника затрпано је испод рушевина. 

Сведоци описују експлозију толико снажну да је била видљива са оближњег међудржавног пута. 

f
Фото: Tanjug/AP Photo/Gene Puskar

Ватрогасци и хитна помоћ се боре са пожаром, али детаљи евакуације остају нејасни. 

Здравствени одсек округа Алегени је реаговао на лице места и прати квалитет ваздуха због опасног дима и могућих токсичних испарења. 

(Blic.rs)

 

