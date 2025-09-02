clear sky
КРИЛИ ДРОГУ У ШУМИ Потврђена оптужница против двојице дилера из Новог Милошева

02.09.2025. 11:36 11:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com/dnevnik.rs

Правноснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду потврђена је оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Зрењанину подигло против А. Л. (27) и С. Ћ. (19), обојице из Новог Милошева.

Њима двојици се овом оптужницом ставља на терет кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у саизвршилаштву.

Окривљени се терете да су аутомобилом, из Новог Милошева до Кикинде, преносили опојну дрогу амфетамин, коју је А. Л. предао С. Ћ. како би је овај испоручио трећем лицу.

Сумња се и да су у кући окривљеног А. Л. и у шуми у Новом Милошеву држали различите врсте опојних дрога, и то канабис, амфетамин, МДМА и лек ривотрил, који садржи психоактивну супстанцу клонозепам.

дрога оптужница више јавно тужилаштво у зрењанину
