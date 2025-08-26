МАЛОЛЕТНИК ИЗ СРБИЈЕ УХАПШЕН У БУДВИ Изазвали несрећу током вожње "гуме"
Службеници Регионалног центра безбедности "Југ", Одељења безбедности Будва, лишили су слободе малолетну особу која се сумњичи за кривично дело, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
Наиме, службенике будванске полиције јуче су из Хитне медицинске помоћи Будва обавестили да су изашли на лице места у насељу Бечићи, где је једна особа пријавило да је задобила повреде врата и главе приликом вожње гуменим пловилом - реквизитом за вучу на води - услед непримереног управљања глисером који је вукао ово гумено пловило ("гуму").
"На лицу места је, по налогу тужиоца у Основном државном тужилаштву у Kотору, извршен увиђај, након чега је у службене просторије Одељења безбедности Будва доведено малолетно лице старо 17 година из Републике Србије, запослено у фирми 'Ц.Ц.' д.о.о. Будва која се бави спортско-рекреативним активностима на води, као и одговорно лице овог привредног субјекта Ј.Л.", саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
"Након прикупљених обавештења од ова два лица и обављеног разговора с оштећеним лицем у Kлиничком центру Црне Горе, са свеукупним списима предмета упознат је поступајући тужилац у Основном државном тужилаштву у Kотору, која се изјаснила да се у радњама малолетника стичу елементи кривичног дела тешка дела против безбедности јавног саобраћаја у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја, те да се он лиши слободе."
"Осим тога, тужилац се изјаснио и да се у радњама лица Ј.Л. стичу елементи кривичног дела тешка дела против опште сигурности у вези са кривичним делом изазивање опште опасности, те да се против ње поднесе кривична пријава у редовном поступку."
"Сумња се да су малолетник и одговорно лице у правном лицу Ј.Л. извршили кривична дела која им се стављају на терет на начин што је Ј.Л. дозволила управљање пловилом марке 'BAYLINER' малолетном лицу које није адекватно пријављено и без одговарајуће дозволе, на који начин је изазвана опасност за живот и тело оштећеног лица у склопу обављања своје привредне делатности, односно издавања и пружања услуга вуче на гуменим тубама, односно на пловилу које је пловило под заставом Пољске и као такво није могло бити коришћено у привредне сврхе."
"Услед тога, малолетник је приликом извођења маневара на мору проузроковао саобраћајну незгоду у којој је једно лице повређено."
"Прецизније, у овој саобраћајној незгоди није дошло до контакта пловила са другим пловилом или лицем, међутим, због начина управљања пловилом које је вукло 'гуму за воду' на којем се налазила оштећена, иста је задобила телесне повреде и њој је указана лекарска помоћ."
"Истичемо и да ће полицијски службеници с овим догађајем упознати надлежне инспекције ради спровођења активности из њихових надлежности, а у односу на овај, али и евентуалне друге сличне случајеве, све у циљу заштите безбедности грађана и туриста који бораве у Црној Гори", закључује се у саопштењу.