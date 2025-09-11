МАСОВНА ТУЧА У НОВОМ ПАЗАРУ Један хитно пребачен у болницу, лекари се боре за његов живот
11.09.2025. 13:32 13:37
Коментари (0)
НОВИ ПАЗАР: У новопазарској улици Генерала Живковића синоћ је дошло до масовне туче у којој су две особе повређене.
Према информацијама са терена, мушкарац Џ.П. је задобио тешке повреде опасне по живот које су му нанете тупим предметом по глави и телу.
Он је хитно пребачен у болницу у Крагујевцу, где се лекари боре за његов живот.
Полиција је на лицу места реаговала брзо, ухапсивши једно лице, А.К., којем је одређено задржавање. Још једно лице је такође приведено ради даљег испитивања, потврђено је за РИНУ.
Надлежно тужилаштво је обавештено и укључено у истрагу како би се утврдиле све околности које су довеле до овог немилог догађаја.