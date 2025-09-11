overcast clouds
МАСОВНА ТУЧА У НОВОМ ПАЗАРУ Један хитно пребачен у болницу, лекари се боре за његов живот

11.09.2025. 13:32 13:37
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
hitna pomoć
Фото: RINA / ilustracija

НОВИ ПАЗАР: У новопазарској улици Генерала Живковића синоћ је дошло до масовне туче у којој су две особе повређене.

Према информацијама са терена, мушкарац Џ.П. је задобио тешке повреде опасне по живот које су му нанете тупим предметом по глави и телу.

Он је хитно пребачен у болницу у Крагујевцу, где се лекари боре за његов живот.

Полиција је на лицу места реаговала брзо, ухапсивши једно лице, А.К., којем је одређено задржавање. Још једно лице је такође приведено ради даљег испитивања, потврђено је за РИНУ. 

Надлежно тужилаштво је обавештено и укључено у истрагу како би се утврдиле све околности које су довеле до овог немилог догађаја.

