МЛАДИ БОКСЕР ИЗ СРБИЈЕ ТЕШКО ПОВРЕЂЕН У ВАЛЕНСИЈИ Аутомобил слетео с литице! Повређене момке видео бициклиста

Боксер Ђ. О. (24) из Крагујевца доживео је стравичну саобраћајну несрећу у Валенсији, заједно са својим пријатељем А. Б. (24), који је такође родом из Србије, када је њихов аутомобил марке "волво" слетело са литице високе око 20 метара!

Сестра једног од повређених младића каже за Курир да је до удеса дошло пре два дана, 10. септембра, али да породица још увек није добила детаљније информације о несрећи и здравственом стању повређеног.

- Тренутно немамо много информација, знамо само да су након удеса превезени у болницу у Валенсији, међутим, када смо ступили у контакт са особљем болнице, рекли су нам да информације о стању примљених пацијената могу да дају само лично, тако да је мој други брат сада кренуо за Шпанију. Ми смо у шоку и неизвесности од када смо јуче сазнали да се удес догодио - каже забринута сестра за Курир.

Иначе, Ђ. О. је у Шпанију отпутовао 9. септембра, где је отишао на одмор код пријатеља А. Б. који већ, како сазнајемо, живи и ради годинама у овом шпанском граду.

- Отпутовао је код друга 9. септембра, на неколико дана на одмор, с обзиром на то да ове године није хтео да иде на море. А. Б. већ више од пет година живи и ради у Валенсији. За несрећу смо сазнали преко његовог другара, с обзиром на то да се у Шпанији за несрећу сазнало одмах тог дана - каже сестра и додаје:

- Његов друг нам је јавио и рекао да је један бициклиста приметио возило у провалији, несрећа се десила у раним јутарњим сатима, а негде око 11 су извучени уз помоћ хитних служби које су одмах изашле на терен. Како нам је речено, А. Б. је покушао да изађе из провалије, а мој брат је остао заглављен у колима све док спасиоци нису дошли. Он је задобио теже повреде - додаје она и истиче да тачне информације о здравственом стању још увек немају.

Према речима саговорнице Курира, Ђ. О. је млади боксер клуба Лукач из Крагуејвца, те се породица нада да ће и упркос озбиљним повредама, успети да се опорави.

- Једино што знамо јесте да је задобио тешке повреде, али не знамо које конкретно, нити колико дуго ће морати да буде у болници. Ја се некако и држим, али родитељи су јако потресени, молимо се само да се не деси оно најгоре и да ће успети да победи у бици за живот - додала је наша саговорница.

Подсетимо, градоначелник Туса, Кристобал Гарсија, објаснио је да се несрећа догодила на првој кривини планинског превоја који се спушта ка старом граду, где је возило слетело са пута и сурвало се низ литицу.

Повређене младиће је приметио један бициклиста који је видео "дечка како се пење и тражи воду". Акција спасавања двојице младића из Србије трајала је сатима, а били су ангажовани и хеликоптери због неприступачног терена.