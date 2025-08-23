clear sky
Нови Сад
МЛАДИЋ ИЗБОДЕН У СКАДАРЛИЈИ Задобио тешке повреде бутине и стомака

23.08.2025. 14:06 14:09
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Дневник

Испред једног угоститељског објекта у Скадарлији избоден је, како преноси Телеграф, ножем С. Б. (25).

Синоћ је, како пише Телеграф, дошло до физичког сукоба када је С. Б. излазио из једног од локала заједно са Ф. С. (20) и С. Ј. (20). Њих је напала група младића обучена у црно.

С. Б. је током сукоба задобио тешке телесне повреде - ножем је убоден у бутину и стомак. Друга два младића лакше су повређена.

Санитетом Хитне помоћи превезени су у Ургентни центар.

скадарлија
Вести Хроника
