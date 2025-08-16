Младић пронађен мртав у Студентском дому у Београду НЕМА ИНДИЦИЈА О НАСИЛНОЈ СМРТИ
16.08.2025. 17:59 18:05
Беживотно тело младића пронађено је јуче у Студентском дому на Новом Београду, сазнаје Телеграф.рс.
Тело младића пронађено је око поднева, а потресан призор затекао је цимер.
Како незванично сазнајемо, затечено је тело Д. Б. (27), држављанин једне афричке државе.
Цимер је, према незваничним сазнањима, рекао да се Д. Б. жалио да је био болестан и да се осећао лоше.
Према првим информацијама, нема назнака да је у питању насилна смрт.
Тело је превезено на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.
О свему је обавештено Више јавно тужилаштво.