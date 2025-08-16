broken clouds
33°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Младић пронађен мртав у Студентском дому у Београду НЕМА ИНДИЦИЈА О НАСИЛНОЈ СМРТИ

16.08.2025. 17:59 18:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Беживотно тело младића пронађено је јуче у Студентском дому на Новом Београду, сазнаје Телеграф.рс.

Тело младића пронађено је око поднева, а потресан призор затекао је цимер.

Како незванично сазнајемо, затечено је тело Д. Б. (27), држављанин једне афричке државе.

Цимер је, према незваничним сазнањима, рекао да се Д. Б. жалио да је био болестан и да се осећао лоше.

Према првим информацијама, нема назнака да је у питању насилна смрт.

Тело је превезено на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.

О свему је обавештено Више јавно тужилаштво.

пронађен пронађено тело
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај