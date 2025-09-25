МУЧНИ ДЕТАЉИ КРАТКОГ ЖИВОТА НАСТРАДАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ (1) ИЗ ЛАЋАРКА Бака проговорила о паклу кроз који је пролазила "Послала ми је дете под земљу"

Како наводи Информер, жена је у разговору са новинарима београдских медија, поделила информације које указују да је несрећно дете у више наврата било жртва породичног насиља.

-Послала ми је дете под земљу. Уместо да сад грлим моју унуку, ја јој идем на гробље сваки дан", прича Д. Ж, баба покојне девојчице из Лаћарка, која је 11. септембра подлегла тешким повредама задобијеним у паду са кућних степеница, 29. августа.

Мајка трагично преминуле девојчице ухапшена је у понедељак, због сумње да је одговорна за смрт бебе. Терети се за кривична дела насиља у породици и тешко дело против опште сигурности. Постоје основане сумње да је беби раније наносила тешке телесне повреде.

Према речима баке, девојчица је била изложена злостављању током целог свог, нажалост, кратког живота.

- Родила се у мају прошле године. Имала је само годину и три месеца када ми је одузета. За све то време она је пролазила пакао - тешка повреда главе, поломљена тртична кост, поломљено колено, ишчашено колено, угризи, батине, шамари што је поломила флашицу, трескање о душек... Као да то све није било превише, 3. августа завршила је у болници због сепсе, за коју не знам како ју је добила, већ само оно што моја ћерка тврди да се десило, односно да је беба прогутала оштар предмет и да јој је то расекло грло - описује неутешна Д. Ж. а преноси Информер.

Она каже да је беба инфекцију једва преживела и да је изашла из болнице средином августа.

- Док смо се тог дана када је изашла из болнице возиле кући таксијем, рекла сам јој: „Ово ти је животна лекција, дете ти се за длаку извукло, од њих милион једно дете ову сепсу преживи. Пази своје дете...“. Обећавала ми је да је неће пуштати из руку, да неће радити, да је кућа неће занимати, ма какав посао... И ја долазим у кућу код њеног невенчаног супруга, да би њена свекрва мени одмах рекла да ја сутрадан чувам дете јер сви они иду да раде, а да М. С. иде да бере јабуке.

Д. Ж. објашњава да је њена ћерка М. С. добила дете са претходним партнером, којег је напустила убрзо након порођаја, као и да је дете од тада живело код ње и у породичној кући очуха, односно новог Мириног партнера.

- Он је био добар према њој, надала сам се да ће се венчати. Беба је страдала у његовој кући заправо. Тог 29. августа ћерка ме је позвала у 15 до 5 ујутро и питала да чувам унуку. Објаснила сам јој да идем на посао у бербу грожђа и послала сам свог најстаријег сина (13) да оде по унуку и доведе је код нас. Јер ја знам да би је овде чувала сва моја деца, којих има шесторо и никада им се ништа није десило. Када је стигао тамо, рођак бебиног очуха, који има 12 година, рекао му је да ће он чувати малецку. Међутим, чула сам да је око девет сати пала са степеница, а мени су то јавили из Центра за социјални рад - наводи бака и додаје:

- Ја сам отишла са посла у болницу и тамо почела да се свађам са ћерком, рекла сам јој: „Ето, убила си је“, а она почела да ми се правда као да је и њој нешто лоше. Ја јој кажем: „М. немој да ме лажеш, реци ми шта је с дететом“. И она мени говори: „Мама, немој да се секираш, све је у реду, само су јој дали ињекцију да је успавају, да јој сниме главу, јер има малу повреду главе“ - закључила је Д.Ж.

Нажалост, девојчица је 11. септембра преминула у Дечјој болници у Новом Саду од тешких повреда, а њена мајка је ухапшена у понедељак 22. септембра, пише Ало, а преноси Информер.