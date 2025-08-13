clear sky
МУП СЕ ОГЛАСИО О ИНЦИДЕНТУ У СУБОТИЦИ Преврнуо се камион цистерна, исцурило гориво

13.08.2025. 18:31 18:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
цистерна
Фото: youtube prinstcrin/ EmisijaSAT

СУБОТИЦА: На западној обилазници, такозваном „ипсилон“ краку, просута течност је гориво које је неутаралисано пеном

Камион цистерна преврнуо се данас на западној обилазници око Суботице, такозваном "ипсилон" краку, при чему је из резервоара камиона исцурело гориво. Ватрогасци,  су одмах изашли на лице места, неутралисали пеном, речено је Танјугу у Полицијској управи Суботица.

Повређених у овом инциденту није било, али је причињена материјална штета. Инцидент се догодио око 14.30 часова.

Танјуг

удес цистерна Суботица
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
