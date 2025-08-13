МУП СЕ ОГЛАСИО О ИНЦИДЕНТУ У СУБОТИЦИ Преврнуо се камион цистерна, исцурило гориво
13.08.2025. 18:31 18:47
СУБОТИЦА: На западној обилазници, такозваном „ипсилон“ краку, просута течност је гориво које је неутаралисано пеном
Камион цистерна преврнуо се данас на западној обилазници око Суботице, такозваном "ипсилон" краку, при чему је из резервоара камиона исцурело гориво. Ватрогасци, су одмах изашли на лице места, неутралисали пеном, речено је Танјугу у Полицијској управи Суботица.
Повређених у овом инциденту није било, али је причињена материјална штета. Инцидент се догодио око 14.30 часова.
Танјуг