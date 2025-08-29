scattered clouds
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕЛОВИ АУТОМОБИЛА РАСУТИ ПО ПУТУ! Тешка несрећа на Ибарској магистрали! Има повређених

29.08.2025. 17:43 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам
Фото: pixabay.com

До саобраћајне несрећи дошло је данас у Мељаку на Ибарској магистрали.

Судар се догодило у Мељаку, код ресторана Србија, али тренутно стање учесника није познато. Екипа Хитне помоћи из Барајева је на лицу места, али се чека долазак више екипа. 

Према првим информацијама, у удесу је учествовао аутомобил "фијат пунто", чији делови су расути по путу, а поред аутомобила је женска особа којој се указује помоћ.

 

 

ибарска магистрала повређени саобраћајна несрећа
Извор:
24 седам
Пише:
Дневник
