ДЕЛОВИ АУТОМОБИЛА РАСУТИ ПО ПУТУ! Тешка несрећа на Ибарској магистрали! Има повређених
29.08.2025. 17:43 18:02
До саобраћајне несрећи дошло је данас у Мељаку на Ибарској магистрали.
Судар се догодило у Мељаку, код ресторана Србија, али тренутно стање учесника није познато. Екипа Хитне помоћи из Барајева је на лицу места, али се чека долазак више екипа.
Према првим информацијама, у удесу је учествовао аутомобил "фијат пунто", чији делови су расути по путу, а поред аутомобила је женска особа којој се указује помоћ.