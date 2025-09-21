clear sky
18°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У НЕСРЕЋИ КОД САЈМА ПЕТОРО ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИХ Ватрогасци извлачили младе из смрсканих аутомобила

21.09.2025. 07:41 07:45
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Петоро младих тешко је повређено у судару код Београдског сајма, који се догодио јутрос око 4 сата.

Ватрогасно-спасилачка јединица извукла их је из аутомобила. 

Судар два аутомобила догодио се нешто после 4 сата ујутру. У сваком аутомобилу је било по пет младих особа, двадесетогодишњака, рекао је за РТС др Небојша Јосиповић.

Доктор Јосиповић је навео да је пет младих особа било са тешким повредама, ватрогасци су их најпре извукли из аутомобила, а затим им је указана помоћ. 

Збринути су, имобилисани и превезени у салу за реанимацију, рекао је др Јосиповић, додајући да је у току даља дијагностика и лечење.

(k1info.rs)

саобраћајна несрећа повређени
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај