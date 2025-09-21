У НЕСРЕЋИ КОД САЈМА ПЕТОРО ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИХ Ватрогасци извлачили младе из смрсканих аутомобила
21.09.2025. 07:41 07:45
Петоро младих тешко је повређено у судару код Београдског сајма, који се догодио јутрос око 4 сата.
Ватрогасно-спасилачка јединица извукла их је из аутомобила.
Судар два аутомобила догодио се нешто после 4 сата ујутру. У сваком аутомобилу је било по пет младих особа, двадесетогодишњака, рекао је за РТС др Небојша Јосиповић.
Доктор Јосиповић је навео да је пет младих особа било са тешким повредама, ватрогасци су их најпре извукли из аутомобила, а затим им је указана помоћ.
Збринути су, имобилисани и превезени у салу за реанимацију, рекао је др Јосиповић, додајући да је у току даља дијагностика и лечење.