ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ! ОШТЕТИО ГРАДСКУ КАСУ ЗА 7 МИЛИОНА ДИНАРА Чак 12 нереализованих пројеката, новац отишао на лого, брошуре и флајере

08.08.2025. 09:14 09:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД: Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је данас, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције и Управом криминалистичке полиције – Одељењем за борбу против корупције, ухапшен осумњичени Ђ. С. због постојања основа сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица.

Према досадашњим сазнањима из предистражног поступка, утврђено је да су удружењима грађана „Нове технологије“ и „Корак у добром правцу“, у којима је осумњичени био заступник, од стране Града Новог Сада додељена средства за реализацију 12 пројеката у укупном износу од 7.060.000 динара.

Међутим, пројекти нису реализовани. Сав новац је, како се сумња, утрошен искључиво на израду промотивног материјала – логоа, брошура, каталога, флајера и слично – док су даваоцима средстава подношени лажни извештаји о наводно реализованим активностима попут предавања, радионица и изложби, које никада нису одржане.

На тај начин, Граду Новом Саду нанета је имовинска штета у вредности од 7.060.000 динара.

По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченом Ђ. С. одређено је задржавање до 48 часова, у оквиру којег ће бити приведен и саслушан у складу са законом.

