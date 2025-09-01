clear sky
Бацали димне бомбе, каменице и цигле на органе реда

У НОВОМ САДУ ПОВРЕЂЕН ЈЕДАН ПОЛИЦАЈАЦ Већа група лица пробала да насилно уђе на ДИФ! Део окупљених био МАСКИРАН, вређали и псовали полицију УХАПШЕНЕ ТРИ ОСОБЕ даљи рад у току

01.09.2025. 23:32 23:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
нови сад
Фото: Dnevnik

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, у касним вечерњим сатима, благовремено и професионално су реаговали према већој групи од око 280 лица која се, након непријављене шетње улицама Новог Сада, циљано окупила испред главног улаза Факултета спорта и физичког васпитања са намером да насилно уђе у просторије факултета.

Како се наводи у саопштењу, део окупљених био је маскиран, а током догађаја упућиване су грубе увреде и псовке на рачун полицијских службеника. 
 

Након што су издата два јасна упозорења и наређења да се окупљени разиђу, а која нису испоштована, полиција је приступила интервенцији у складу са законом.

Приликом потискивања и растурања масе, више лица је на полицијске службенике бацило пиротехничке направе – топовске ударе и димне бомбе, а гађали су полицајце и различитим предметима, каменицама и циглама. Том приликом повређен је један полицијски службеник, који је погођен циглом у главу.

Полицијски службеници су брзо и ефикасно успоставили јавни ред и мир, спречили улазак у факултет и заштитили животе и имовину грађана.

Интервенција је успешно завршена, а у току је идентификација и привођење учесника насилних инцидената, против којих ће бити поднете одговарајуће кривичне и прекршајне пријаве.

Полиција је до сада ухапсила три собе и даљи рад је у току.

Министарство унутрашњих послова поново истиче да полиција неће толерисати насиље и нападе на службена лица, те ће и убудуће одлучно и у складу са законом реаговати како би се заштитили грађани и очувала безбедност Републике Србије.

 

повређен полицајац протести хапшења
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
