ЈОШ ДВЕ ОСОБЕ УХАПШЕНЕ ЗБОГ НАПАДА НА ПОЛИЦИЈУ У НОВОМ САДУ Испред Филозофског факултета отимали штитове полицији, правили неред (ВИДЕО)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су М. К. (30) из Лознице и П. Р. (23) из Врбаса, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Они су, како се сумња, синоћ, на непријављеном јавном окупљању испред Филозофског факултета, насрнули на полицијске службенике и више пута их ударили.
П. Р. је, у једном тренутку, отео штит полицијском службенику, а то је, такође, покушавао да учини и М. К.
Њима је одређено задржавање у трајању до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.
Полицијска управа у Новом Саду наставља рад на идентификацији и проналаску осталих лица која су, синоћ, испред Филозофског факултета, учествовала у нападу на полицијске службенике.