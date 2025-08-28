scattered clouds
30°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОШ ДВЕ ОСОБЕ УХАПШЕНЕ ЗБОГ НАПАДА НА ПОЛИЦИЈУ У НОВОМ САДУ Испред Филозофског факултета отимали штитове полицији, правили неред (ВИДЕО)

28.08.2025. 10:38 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс
Коментари (0)
блокаде
Фото: принтскрин

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су М. К. (30) из Лознице и П. Р. (23) из Врбаса, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Они су, како се сумња, синоћ, на непријављеном јавном окупљању испред Филозофског факултета, насрнули на полицијске службенике и више пута их ударили.

П. Р. је, у једном тренутку, отео штит полицијском службенику, а то је, такође, покушавао да учини и М. К.

Њима је одређено задржавање у трајању до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Полицијска управа у Новом Саду наставља рад на идентификацији и проналаску осталих лица која су, синоћ, испред Филозофског факултета, учествовала у нападу на полицијске службенике.

 

ухапшени
Извор:
Пинк.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај