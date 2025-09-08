overcast clouds
Минимални улог износио је око 110.000 динара!

Обећавали им брзу и сигурну зараду! ВИШЕ ПАЛАНЧАНА ОСТАЛО БЕЗ УШТЕЂЕВИНЕ Преко Телеграм група „улагали“ у криптовалуте

08.09.2025. 23:45 23:50
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо
Фото: Pixabay.com

Више грађана Бачке Паланке нашло се међу жртвама преваре повезане са платформом XUEX, која је представљана као улагање у криптовалуте и праћење берзанских кретања.

Према доступним информацијама, неки Паланчани уложили су значајне износе новца, верујући у обећану „брзу и сигурну зараду“, навели су.

Минимални улог износио је око 110.000 динара, док су поједини улагали и много веће своте. 

Цифре су се кретала од неколико хиљада па све до више десетина хиљада евра. 

Према сведочењима, након почетних исплата које су створиле привид легитимности, исплате су престале, а новац је постао недоступан.

Према упозорењима стручњака и медија у региону, ради се о класичној Понзи шеми, где се новац нових чланова користи за исплате старим, све док организатори не нестану са прикупљеним средствима, пише К1 инфо.
 

 

преваре преваре на интернету бачка паланка криптовалуте
Извор:
К1инфо
Пише:
Дневник
