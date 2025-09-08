Минимални улог износио је око 110.000 динара!
Обећавали им брзу и сигурну зараду! ВИШЕ ПАЛАНЧАНА ОСТАЛО БЕЗ УШТЕЂЕВИНЕ Преко Телеграм група „улагали“ у криптовалуте
Више грађана Бачке Паланке нашло се међу жртвама преваре повезане са платформом XUEX, која је представљана као улагање у криптовалуте и праћење берзанских кретања.
Према доступним информацијама, неки Паланчани уложили су значајне износе новца, верујући у обећану „брзу и сигурну зараду“, навели су.
Минимални улог износио је око 110.000 динара, док су поједини улагали и много веће своте.
Цифре су се кретала од неколико хиљада па све до више десетина хиљада евра.
Према сведочењима, након почетних исплата које су створиле привид легитимности, исплате су престале, а новац је постао недоступан.
Према упозорењима стручњака и медија у региону, ради се о класичној Понзи шеми, где се новац нових чланова користи за исплате старим, све док организатори не нестану са прикупљеним средствима, пише К1 инфо.