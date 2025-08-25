ОДРЕЂЕН ПРИТВОР Мушкарац из Алексинца осумњичен да је СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАО ДЕТЕ
25.08.2025. 17:18 17:20
Коментари (0)
На предлог Основног јавног тужилаштва у Алексинцу суд је одредио до 30 дана притвор И. М. из Сокобање, због сумње да је сексуално узнемиравао дете.
Он је осумњичен за извршење кривичног дела недозвољене полне радње на штету детета, саопштено је из тог тужилаштва.
Осумњичени је претходно саслушан пред Основним јавним тужилаштвом у Алексинцу, након чега му је по предлогу тог тужилаштва одређен притвор.