clear sky
25°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДРЕЂЕН ПРИТВОР Мушкарац из Алексинца осумњичен да је СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАО ДЕТЕ

25.08.2025. 17:18 17:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

На предлог Основног јавног тужилаштва у Алексинцу суд је одредио до 30 дана притвор И. М. из Сокобање, због сумње да је сексуално узнемиравао дете.

Он је осумњичен за извршење кривичног дела недозвољене полне радње на штету детета, саопштено је из тог тужилаштва.

Осумњичени је претходно саслушан пред Основним јавним тужилаштвом у Алексинцу, након чега му је по предлогу тог тужилаштва одређен притвор.

 

дете злостављање злостављање деце
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај