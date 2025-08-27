clear sky
ОГЛАСИО СЕ МУП: Насилни покушај упада у Филозофски факултет у Новом Саду, полицију гађали јајима и каменицама

27.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Учесници непријављеног јавног окупљања испред Филозофског факултета у Новом Саду покушали су вечерас да насилно уђу у зграду факултета, коју после јучерашњег апела декана обезбеђују припадници Министарства унутрашњих послова, наводи се у саопштењу овог министарства.

Инцидент се догодио око 22:20 часова, када је око 300 грађана, и поред више претходних упозорења, кренуло ка главном улазу факултета и насрнуло на кордон Интервентне јединице полиције, саопштио је МУП.

Додаје се да су припадници полиције су употребом средстава принуде и потискивањем одбили напад и удаљили окупљене од улаза. У току напада на полицијске службенике, демонстранти су користили физичку силу, каменице, јаја, пиротехничка средства и друге предмете.

„У акцију су укључене и јединице Жандармерије које су изоловале групу најагресивнијих нападача и потиснуле окупљене на безбедну удаљеност“, каже се у саопштењу.

Како наводе у МУП-у, пошто су напади на кордон полиције настављени, након више упозорења, полиција је предузела законом прописане мере ради успостављања реда и контроле на платоу испред факултета.

Министарство унутрашњих послова истиче да полицијски службеници поступају искључиво у складу са законом, са циљем очувања безбедности институције, грађана и јавног реда и мира у граду.

