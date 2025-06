ОПЕТ ПУЦЊАВА У ЦРКВИ: Пуцњава прекинула богослужење, верници бежали, НАПАДАЧ УБИЈЕН

"Полицијска управа Вејна одговорила је на дојаву о активном нападачу у цркви Кроспојнт у Вејну овог јутра", саопштила је полиција. "По доласку, службеници су утврдили да је припадник обезбеђења цркве пуцао и усмртио осумњиченог. Једна жртва погођена је у ногу. Молимо вас да избегавате то подручје. Полицајци још увек активно спроводе истрагу."

Хаотичан снимак на друштвеним мрежама наводно приказује вернике како се сагињу иза својих седишта, а затим беже ка задњем делу цркве.

"Сви назад!", виче једна жена. "Молим вас, сви идите назад!"

Према наводима станице WXYЗ, једна особа је рањена у пуцњави која се догодила око 11:45 по локалном времену.

Медиј преноси да је наоружани осумњичени био на путу ка хришћанској цркви када је неко испред покушао да га заустави камионетом.

ФБИ прати случај.

"Наш руководећи и подржавајући тимови су на терену, на лицу места, у Вејну, Мичиген, и пружају помоћ и подршку у истрази", изјавио је заменик директора ФБИ-ја Ден Бонђино на мрежи X.

At least one person was injured in a shooting at a Wayne church on Sunday morning, police and sources tell 7 News Detroit. The suspected shooter was reportedly killed by a security guard. https://t.co/xsPUFJeOcQ

— WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) June 22, 2025