ДЕЦА КОЛАБИРАЛА У ЛЕТЊЕМ КАМПУ Драма у Немачкој! На 35 у хладу 14 малишана дехидрирало, ХИТНО пребачени у болницу!
На температури од 35 степени Целзијусових у хладу, више деце је колабирало у летњем кампу у Хикелхофену, у немачкој држави Северна Рајна-Вестфалија, близу границе са Холандијом, јавља "Билд".
Летње игре морале су нагло да буду прекинуте јер је више од десеторо деце дехидрирало, па је већина пребачена у оближњи Дом културе да се расхлади, а једно дете је морало да буде пребачено у дечију клинику из предострожности.
Дечаци и девојчице су, очигледно, провели превише времена на директном сунцу и потценили снагу врућине, наводи немачки лист и додаје да су васпитачи реаговали брзо и позвали Хитну помоћ.
"Испрва је пријављено да је двоје или троје деце имало проблема са циркулацијом", рекао је портпарол ватрогасне службе Хикелхофена Јозеф Лерс.
Међутим, ситуација се погоршавала и према речима портпарола, број се непрестано повећавао.
Хитна помоћ је прегледала 63 деце и тинејџера из целе Северне Рајне-Вестфалије, а многима је био довољан савет да попију воду.
Међутим, код 14 деце и тинејџера стање је било озбиљније - њихова дехидрација је била толико јака да су пребачени у оближњи Дом културе, где су могли да се расхладе и добију довољно течности.
Угрожена деца имају између 8 и 12 година, а међу њима је било и 13-годишњака, рекао је портпарол ватрогасне службе.
Лекар Хитне помоћи одлучио је да се та деца не враћају у камп и родитељи су дошли по њих.
Једно дете је, како се наводи, морало да буде пребачено у дечију клинику из предострожности јер су његови витални параметри били "на граници".