clear sky
24°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕЦА КОЛАБИРАЛА У ЛЕТЊЕМ КАМПУ Драма у Немачкој! На 35 у хладу 14 малишана дехидрирало, ХИТНО пребачени у болницу!

14.08.2025. 23:26 23:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Shutterstock

На температури од 35 степени Целзијусових у хладу, више деце је колабирало у летњем кампу у Хикелхофену, у немачкој држави Северна Рајна-Вестфалија, близу границе са Холандијом, јавља "Билд".

Летње игре морале су нагло да буду прекинуте јер је више од десеторо деце дехидрирало, па је већина пребачена у оближњи Дом културе да се расхлади, а једно дете је морало да буде пребачено у дечију клинику из предострожности.

Дечаци и девојчице су, очигледно, провели превише времена на директном сунцу и потценили снагу врућине, наводи немачки лист и додаје да су васпитачи реаговали брзо и позвали Хитну помоћ.

"Испрва је пријављено да је двоје или троје деце имало проблема са циркулацијом", рекао је портпарол ватрогасне службе Хикелхофена Јозеф Лерс.

Међутим, ситуација се погоршавала и према речима портпарола, број се непрестано повећавао.

Хитна помоћ је прегледала 63 деце и тинејџера из целе Северне Рајне-Вестфалије, а многима је био довољан савет да попију воду.

Међутим, код 14 деце и тинејџера стање је било озбиљније - њихова дехидрација је била толико јака да су пребачени у оближњи Дом културе, где су могли да се расхладе и добију довољно течности.

Угрожена деца имају између 8 и 12 година, а међу њима је било и 13-годишњака, рекао је портпарол ватрогасне службе.

Лекар Хитне помоћи одлучио је да се та деца не враћају у камп и родитељи су дошли по њих.

Једно дете је, како се наводи, морало да буде пребачено у дечију клинику из предострожности јер су његови витални параметри били "на граници".
 

летњи камп колабирао врућине деца
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛЕТО НЕ ЖЕЛИ ДА ОДЕ! До недеље екстремна спарина, а ево када стиже ОСВЕЖЕЊЕ које ће донети бар на КРАТКО предах од врућине
da

ЛЕТО НЕ ЖЕЛИ ДА ОДЕ! До недеље екстремна спарина, а ево када стиже ОСВЕЖЕЊЕ које ће донети бар на КРАТКО предах од врућине

14.08.2025. 20:08 20:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај