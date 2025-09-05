ОСУЂЕН НА ТРИ ГОДИНЕ И ДЕСЕТ МЕСЕЦИ РОБИЈЕ Завршио иза решетака због диловања дроге, мора и на лечење
Зрењанинац О. В. (41) осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од три године и десет месеци јер је током судског поступка утврђено да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Кривични поступак, који је вођен на основу оптужнице Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину, правноснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду. Новосадски суд је одбио жалбу тужилаштва изјављену због одлуке о кривичној санкцији и потврдио првостепену пресуду.
Окривљени Зрењанинац је оглашен кривим јер је током 2024, све до 3. јула те године, у кући у којој живи, размеравао и препакивао опојну дрогу амфетамин, а потом је продавао М. В. Суђено му је и због тога што је неовлашћено, ради продаје, у кући држао око 87 грама амфетамина и таблете које су садржавале опојну дрогу бромазепам.
Њему је у казну затвора урачунато и време проведено у притвору, а изречена му је и мера безбедности обавезног лечења наркомана у установи затвореног типа.