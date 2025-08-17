overcast clouds
ОСУМЊИЧЕН ЗА НАСИЉЕ У ЛАЗАРЕВЦУ Кликерима из праћке гађао присталице Српске напредне странке

17.08.2025. 13:13 13:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
POLICIJA
Фото: pixabay.com/ilustracija

БЕОГРАД:  Против В. С. (19) поднета кривична пријава у редовном поступку за насилничко понашање на јавном скупу

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Полицијске станице Лазаревац, поднеће кривичну пријаву против В. С. (19) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.

Сумња се да је он, 13. августа ове године, испред просторија Српске напредне странке у Лазаревцу, кликерима из праћке гађао присталице и активисте те странке, као и полицијске службенике.

Против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку Вишем јавном тужилаштву у Београду, саопштио је данас МУП.

