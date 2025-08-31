ОТАЦ И СИН ПОГИНУЛИ КОД БЕНКОВЦА Ухапшен Србин (54) који је изазвао судар
Јуче се у месту Раштевић код Бенковца догодила саобраћајна несрећа у којој су погинуле две особе. Сударили су се аутомобил немачких регистрација и комби са задарским регистарским таблицама.
Оба возила кретала су се државним путем ДЦ-56. Увиђајем је утврђено да је несрећу изазвао 54-годишњи држављанин Србије, странац са регуларним боравком на подручју Хрватске, који се комбијем кретао у правцу Бенковца. Делом комбија је прешао у супротну траку и ударио у предњи део аутомобила којим је управљао 48-годишњи држављанин Немачке.
Немачки држављанин се прописно кретао својом траком. После судара, оба возила су слетела са пута. На месту су остали мртви 48-годишњи возач и његов 21-годишњи син. Још троје путника из аутомобила превезено је у задарску болницу. Ради се о двојица младића другом сину старом 17 година и рођаку (19) и путници (46).
Саобраћај је био у прекиду сатима, а држављанин Србије (54) је ухапшен због кривичног дела изазивања саобраћајне несреће.