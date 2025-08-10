ОВДЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ГЛИСИРАЊЕ МУП данас упутио важну видео поруку возачима глисера
10.08.2025. 14:53 14:55
Министарство унутрашњих послова Републике Србије обратило се данас грађанима путем друштвених мрежа.
МУП Србије је у видео поруци навео да сви они који управљају пловилима на територији града Београда треба да знају један податак.
„На реци Сави, од нултог до осмог километра, тачније од ушћа реке Саве у Дунав, до горњег шпица Аде Међице и на реци Дунав, од 1170 до 1173 километра, забрањено је глисирање“, саопштио је МУП.