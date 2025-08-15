ОВИМ ЉУДИМА ЈЕ СПАЉЕНО СВЕ Породица са шесторо деце остала без крова над главом
Ноћас је у нехигијенском насељу на Карабурми, у близини Улице Вука Врчевића, избио стравичан пожаркоји је у потпуности прогутао дом десеточлане породице, међу којима је чак шесторо малолетне деце, сазнаје Телеграф.
Ватрена стихија букнула је у делу насеља познатом као „Депонија“ на општини Палилула и за само неколико минута прогутала импровизовани објекат. Ватрогасци су убрзо стигли на лице места, али је кућа већ била у пламену и ништа није могло бити спашено.
Срећом, свих десет чланова породице успело је да се спаси из ватрене опасности, али су остали без ичега – без дома, одеће, докумената и основних ствари за живот.
Узрок пожара за сада није познат, а становници насеља кажу да се све одиграло у тренутку и да је права срећа што није било жртава.
(Telegraf.rs)