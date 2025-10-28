ПАО ЦАРИНИК СА БАТРОВАЦА Осумњичен да је оштетио буџет Србије за више од 181 милиона динара!
НОВИ САД: Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције и Управом криминалистичке полиције – Одељењем за борбу против корупције, ухапшен царински службеник К.К. због основа сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 Кривичног законика.
Према досадашњим сазнањима из предистражног поступка, сумња се да је осумњичени К.К., као службено лице у Царинској испостави Батровци, 4. децембра 2024. и 11. марта 2025. године лажно евидентирао податке о увозу и транзиту робе. На тај начин, роба је била изузета из царинског надзора и плаћања прописаних дажбина, чиме је буџету Републике Србије нанета штета од 181.236.055,42 динара, саопштено је из Тужилаштва.
По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова. У том року биће приведен и саслушан у Вишем јавном тужилаштву – Посебно одељење за сузбијање корупције.