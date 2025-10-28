clear sky
11°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАО ЦАРИНИК СА БАТРОВАЦА Осумњичен да је оштетио буџет Србије за више од 181 милиона динара!

28.10.2025. 09:04 09:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

НОВИ САД: Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције и Управом криминалистичке полиције – Одељењем за борбу против корупције, ухапшен царински службеник К.К. због основа сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 Кривичног законика.

Према досадашњим сазнањима из предистражног поступка, сумња се да је осумњичени К.К., као службено лице у Царинској испостави Батровци, 4. децембра 2024. и 11. марта 2025. године лажно евидентирао податке о увозу и транзиту робе. На тај начин, роба је била изузета из царинског надзора и плаћања прописаних дажбина, чиме је буџету Републике Србије нанета штета од 181.236.055,42 динара, саопштено је из Тужилаштва.

По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова. У том року биће приведен и саслушан у Вишем јавном тужилаштву – Посебно одељење за сузбијање корупције.

 

цариник хапшење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај