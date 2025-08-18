ПАС МАРКИРАО ЈАСТУК СА ДРОГОМ Пола килограма марихуане и кокаин пронађени у возилу
18.08.2025. 13:37 13:48
ХОРГОШ: Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су у сарадњи са полицијом 16. августа 2025. године на граничном прелазу Хоргош спречили покушај кријумчарења пола килограма марихуане и мање количине кокаина.
Детаљном контролом уз помоћ службеног пса, најпре је код возача пронађена мања количина кокаина, да би потом у јастуку, који се налазио на задњем седишту возила, било откривено 506,8 грама марихуане.
Путника су заједно са откривеним наркотицима и возилом преузели у даљу надлежност полиција и тужилаштво.