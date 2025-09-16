ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ ГОРАНА ВЕСИЋА И 12 ОСОБА На терет им се ставља одговорност за пад надстрешнице у Новом Саду
Више јавно тужилаштво у Новом Саду подигло је оптужницу против бившег министра грађевине Горан Весића и још 12 особа због пада надстрешнице 1. новембра 2024. Године када је страдала 16 људи.
Саопштење тужилаштва пренoсимо у целости:
Поводом трагичног догађајем од дана 1.11.2024. године када је услед рушења надстрешнице Железничке станице у Новом Саду живот изгубило шеснаест лица и једно лице тешко повређено, Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је дана 16.9.2025. године, у складу са законом, подигло Оптужницу против тринаест оптужених због оправдане сумње да су учинили кривична дела која се правно квалификују као Тешка дела против опште сигурности из члана 288 став 2 Кривичног законика.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду је у допуни истражног поступа у потпуности поступило по Одлуци Већа Вишег суда у Новом Саду бр. КВ. 1408/24 која је достављена овом тужилаштву 11.04.2025. године. Последња истражна радња је предузета дана 12.9.2025. године, након чега је дана 15.9.2025. године донета Наредбу о завршетку допуне истраге чиме је окончан истражни поступак.
Током истраге, Више јавно тужилаштво у Новом Саду је поступало у оквирима својих надлежности и у интересу истраге. Свесно значаја овог поступка, Више јавно тужилаштво у Новом Саду је користило све расположиве људске и материјалне ресурсе како би се утврдило потпуно чињенично стање.
Подигнутом Оптужницом је обухваћено тринаест оптужених Г.В. бивши министар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ј.Т. бивши в.д. генералног директора ” Инфраструктура железнице Србије” а.д., А.Д. бивши в.д. помоћника министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Н.Ш. бивши генерални директор ”Инфраструктура железнице Србије” а.д., С.Н. одговорни пројектанта грађевинске конструкције, М.Ј. главни пројектант идејног пројекта, Љ.М.М. главни пројектант пројекта за грађевинску дозволу, М.С. известилац Републичке ревизионе комисије, Ј.С.М. лице одговорно за техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, З.С.М. и Д.Ј. лица одговорних за извођење грађевинских радова, М.Г. и Д.Т. лица одговорних за стручни надзор над извођењем радова, и то:
- због кривичних дела којима је омогућена употреба јавног објекта - станичне зграде Железничке станице у Новом Саду, крила Б, иако су у току били грађевински радови и за који објекат није издата употребна дозвола,
- због кривичног дела у вези са претходним неодржавањем конструкције објекта станичне зграде,
- због кривичних дела у фази пројектовања и извођења радова приликом реновирања станичне зграде Железничке станице у Новом Саду.
Оптужницом је предложено да Виши суд у Новом Саду према свим окривљенима одреди притвор због и даље великог узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка. У односу на поједине оптужене предложено је одређивање притвора и због опасности да ће поновити кривично дело.
У циљу заштите интереса свих оштећених, Оптужницом је предложено да суд овлашћеним лицима досуди имовинскоправнe захтевe. Предложено је да се свим оптуженима изрекне мера безбедности Забрана вршења позива, делатности и дужности, као и да се сви оптужени обавежу да у целини накнаде трошкове кривичног поступка.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду поздравља конструктивно учешће јавности у овом предмету. Уједно напомињемо да Више јавно тужилаштво поступа у јавном интересу, те да произвољна нагађања у јавности не доприносе спровођењу истраге.
Наводи Оптужнице су потпуности поткрепљени прикупљеним доказима који потврђују оправдану сумњу да су оптужени извршили кривична дела која им се стављају на терет. Више јавно тужилаштво у Новом Саду очекује да ће Оптужница у најкраћем року да ступи на правну снагу за све оптужене. Тиме би се на јавном суђењу започело извођење доказа, како тужилаштва тако и одбране, у циљу утврђивања кривичне одговорности пред судом.