ПОЛИЦИЈА ТОКОМ “ДАНА ПИВА” У ЗРЕЊАНИНУ ИМАЛА ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА Откривена 72 пијана возача, седам их било дрогирано
Током манифестације „Дани пива“, која је одржана од 5. до 10. августа у Зрењанину, догодило се шест саобраћајних незгода у којима су четири особе задобиле лаке телесне повреде.
У овом периоду на подручју Полицијске управе у Зрењанину догодиле су се још три незгоде у којима су две особе лакше повређене, саопштила је зрењанинска полиција.
Припадници саобраћајне полиције су открили и санкционисали укупно 1.122 прекршаја, док су из саобраћаја искључена 72 возача који су возили под дејством алкохола и седам под дејством психоактивних супстанци.
Полиција је на подручју Зрењанина задржала возаче „реноа“ (36) и „голфа“ (42), који су возили са 2,06 и 2,05 промила алкохола у организму, затим возаче „голфа“ (28) и „реноа“ (23) са 1,89 и 1,83 промила алкохола, као и возача бицикла (46) са 1,75 промила алкохола.
Саобраћајне патроле, такође, у Зрењанину су задржале возача „голфа“ (21) који је возио под дејством канабиса и амфетамина, возача „фијата“ (32) под дејством амфетамина, као и возаче „опела“ (18), „голфа“ (17) и (27) и „ситроена“ (38) под дејством канабиса.
На подручју Житишта задржан је возач „аудија“ (28) који је, управљајући возилом под дејством канабиса, амфетамина и кокаина, али и неприлагођеном брзином, слетео са пута и том приликом задобио лаке телесне повреде.
Такође, од 4. до 10. августа је спроведена акција „Роадпол“, усмерена на откривање прекорачења брзине, током које је санкционисано 964 возача који су учинили овај прекршај.
Против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, саопштила је полиција у Зрењанину.