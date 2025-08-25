ПОЛИЦИЈА У ЗРЕЊАНИНУ ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧИЛА 43 ВОЗАЧА За воланом под дејством алкохола, кокаина и марихуане
Једна особа је задобила тешке телесне повреде, а две су лакше повређене у саобраћајним незгодама које су се минулог викенда догодиле на подручју Полицијске управе у Зрењанину.
Током протеклог викенда, иначе, догодиле су се укупно четири саобраћајне незгоде, саопштила је данас полиција у Зрењанину.
Саобраћајна полиција је у овом периоду открила и санкционисала укупно 317 прекршаја, а из саобраћаја су искључена 43 возача која су возила под дејством алкохола.
Полиција је на подручју Новог Бечеја задржала тридесетпетогодишњег возача „аудија“ који је возио са 2,73 промила алкохола у организму, као и возаче „опела“ старе 53, 36 и 50 година, са 2,33, 1,71 и 1,23 промила алкохола.
Такође, задржан је и двадесетчетворогодишњи возач БМВ-а који је управљао возилом под дејством марихуане.
На подручју Зрењанина задржани су шездесетједногодишњи возач „фијата“ који је возио са 1,66 промила алкохола у организму, као и двадесетшестогодишњи возач „голфа“ под дејством кокаина.
Како је саопштено из зрењанинске полиције, против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве.