ПОЛИЦИЈА У ЗРЕЊАНИНУ ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧИЛА 43 ВОЗАЧА За воланом под дејством алкохола, кокаина и марихуане

25.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Једна особа је задобила тешке телесне повреде, а две су лакше повређене у саобраћајним незгодама које су се минулог викенда догодиле на подручју Полицијске управе у Зрењанину.

Током протеклог викенда, иначе, догодиле су се укупно четири саобраћајне незгоде, саопштила је данас полиција у Зрењанину.

Саобраћајна полиција је у овом периоду открила и санкционисала укупно 317 прекршаја, а из саобраћаја су искључена 43 возача која су возила под дејством алкохола.

Полиција је на подручју Новог Бечеја задржала тридесетпетогодишњег возача „аудија“ који је возио са 2,73 промила алкохола у организму, као и возаче „опела“ старе 53, 36 и 50 година, са 2,33, 1,71 и 1,23 промила алкохола.

Такође, задржан је и двадесетчетворогодишњи возач БМВ-а који је управљао возилом под дејством марихуане.

На подручју Зрењанина задржани су шездесетједногодишњи возач „фијата“ који је возио са 1,66 промила алкохола у организму, као и двадесетшестогодишњи возач „голфа“ под дејством кокаина.

Како је саопштено из зрењанинске полиције, против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
