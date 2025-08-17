moderate rain
ПОСЛЕ ЈЕЗИВЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ У ЕЧКИ Ухапшен возач који је аутом покосио две бициклисткиње

17.08.2025. 10:32 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik

Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су М. К. П. (27) из околине Зрењанина, због сумње да је починио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.

Он се сумњичи да је синоћ, око 20.25 часова, у Ечки, управљајући аутомобилом марке „БМВ“ под дејством алкохола и бензодиазепина, налетео на две бициклисткиње.

Четрдесетдеветогодишња жена је од задобијених повреда преминула на лицу места, док је четрдесетседмогодишњакиња превезена у Ургентни центар зрењанинске болнице, где су јој констатоване тешке телесне повреде.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

