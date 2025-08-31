ПОЖАР У НАСЕЉУ СОДАРА Горео стан, ватрогасци брзо реаговали КОМШИЈЕ ЗАБРИНУТЕ (ВИДЕО)
31.08.2025. 19:07 19:14
Како јављају Панчевци преко Инстаграм профила К-013, око 17 часова дошло је до пожара у солитеру у улици Моравској број 6 у насељу Содара у Панчеву.
Репортери К-013 портала јављају да је ватра захватила подрумске просторије.
Брзом интервенцијом ватрогасаца, пожар је локализован, а део станара нижих спратова је евакуисан јер се у згради накупило много дима.
Према доступним информацијама повређених није било, причињена је само материјална штета а струја је превентивно искључена.
Како је до пожара дошло утврдиће истрага, а незванично се међу станарима могло чути да се сумња да је пожар намерно изазван, кажу на К-013 порталу.