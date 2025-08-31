overcast clouds
ПОЖАР У НАСЕЉУ СОДАРА Горео стан, ватрогасци брзо реаговали КОМШИЈЕ ЗАБРИНУТЕ (ВИДЕО)

31.08.2025. 19:07 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Фото: pixabay.com

Како јављају Панчевци преко Инстаграм профила К-013, око 17 часова дошло је до пожара у солитеру у улици Моравској број 6 у насељу Содара у Панчеву.

Репортери К-013 портала јављају да је ватра захватила подрумске просторије.

Брзом интервенцијом ватрогасаца, пожар је локализован, а део станара нижих спратова је евакуисан јер се у згради накупило много дима. 

Према доступним информацијама повређених није било, причињена је само материјална штета а струја је превентивно искључена. 

Како је до пожара дошло утврдиће истрага, а незванично се међу станарима могло чути да се сумња да је пожар намерно изазван, кажу на К-013 порталу.

 

Хроника
