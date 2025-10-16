УХАПШЕН СУБОТИЧАНИН Осумњичен да је претукао 43-годишњака и тешко га повредио
16.10.2025. 14:09 14:13
СУБОТИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици, по налогу Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су Р. М. (48) из тог града, због сумње да је претукао 43-годишњег суграђанина.
Сумња се да је он извршио кривично дело тешка телесна повреда, саопштено је из Полицијске управе у Суботици.
Он је, како се сумња, прошле недеље, у кући на периферији Суботице, задао више удараца 43-годишњем суграђанину и тешко га повредио.
Полицијски службеници су га убрзо идентификовали и пронашли, након чега му је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Суботици.