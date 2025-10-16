clear sky
17°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАСОВНА РЕОРГАНИЗАЦИЈА ПЕПКА: Затвара се 28 продавница, 165 запослених остаје без посла

16.10.2025. 14:08 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube printscreen/ Gde kupiti

Дисконтни ланац Пепко објавио је план реорганизације пословања у Немачкој, који подразумева затварање 28 продавница и отпуштање 165 запослених.

Kомпанија је још у јулу постала несолвентна на немачком тржишту, што је изазвало забринутост међу радницима и купцима.

Према званичном саопштењу, продавнице ће бити затворене „због недостатка економских перспектива“, а процес ће бити завршен најкасније до краја јануара 2026.

У погођеним филијалама ускоро почиње распродаја. Након реорганизације, у Немачкој ће радити 36 продавница, оцењених као „перспективне“, међу којима су филијале у Оберхаузену и тржном центру Миланео у Штутгарту.

Извршни директор Пепка истиче да је циљ реорганизације постизање одрживе профитабилности и јачање оперативне базе:

- Планирана реорганизација у Немачкој кључни је корак ка одрживој профитабилности заснованој на виткијој и отпорнијој оперативној бази - рекао је директор.

Иако Пепко глобално послује са 4.000 продавница у 18 земаља и запошљава 30.000 људи, амбициозни планови за немачко тржиште нису успели. Пре две године најављивали су отварање 2.000 продавница, али ситуација се развила у потпуно другачијем правцу.

Kомпанија је истакла да реорганизација у Немачкој нема утицаја на пословање у Србији, где домаће филијале настављају са редовним радом.

Извор: Телеграф
 

Пепко продавнице продавнице у немачкој
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај