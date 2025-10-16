МАСОВНА РЕОРГАНИЗАЦИЈА ПЕПКА: Затвара се 28 продавница, 165 запослених остаје без посла
Дисконтни ланац Пепко објавио је план реорганизације пословања у Немачкој, који подразумева затварање 28 продавница и отпуштање 165 запослених.
Kомпанија је још у јулу постала несолвентна на немачком тржишту, што је изазвало забринутост међу радницима и купцима.
Према званичном саопштењу, продавнице ће бити затворене „због недостатка економских перспектива“, а процес ће бити завршен најкасније до краја јануара 2026.
У погођеним филијалама ускоро почиње распродаја. Након реорганизације, у Немачкој ће радити 36 продавница, оцењених као „перспективне“, међу којима су филијале у Оберхаузену и тржном центру Миланео у Штутгарту.
Извршни директор Пепка истиче да је циљ реорганизације постизање одрживе профитабилности и јачање оперативне базе:
- Планирана реорганизација у Немачкој кључни је корак ка одрживој профитабилности заснованој на виткијој и отпорнијој оперативној бази - рекао је директор.
Иако Пепко глобално послује са 4.000 продавница у 18 земаља и запошљава 30.000 људи, амбициозни планови за немачко тржиште нису успели. Пре две године најављивали су отварање 2.000 продавница, али ситуација се развила у потпуно другачијем правцу.
Kомпанија је истакла да реорганизација у Немачкој нема утицаја на пословање у Србији, где домаће филијале настављају са редовним радом.
Извор: Телеграф