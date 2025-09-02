ПОЖАР У СРЕМЧИЦИ УГАСИО ЈЕДАН ЖИВОТ Троје повређених пребачено на ВМА
02.09.2025. 07:19 07:22
Једна особа је погинула, а троје је повређено у пожару који је избио у Сремчици у току ноћи.
Пожар се догодио око два часа после поноћи, а повређени су превезени на токсиколошко одељење Војно-медицинске академије.
Како пишу медији, у пожару су повређене три особе старе 27, 49 и 55 година, а погинула је особа стара 55 година. Они су, због тровања угљен-моноксидом, амбулантним возилом Хитне помоћи пребачени на ВМА.