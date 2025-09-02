clear sky
ПОЖАР У СРЕМЧИЦИ УГАСИО ЈЕДАН ЖИВОТ Троје повређених пребачено на ВМА

02.09.2025. 07:19
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Dnevnik.rs

Једна особа је погинула, а троје је повређено у пожару који је избио у Сремчици у току ноћи.

Пожар се догодио око два часа после поноћи, а повређени су превезени на токсиколошко одељење Војно-медицинске академије.

Како пишу медији, у пожару су повређене три особе старе 27, 49 и 55 година, а погинула је особа стара 55 година. Они су, због тровања угљен-моноксидом, амбулантним возилом Хитне помоћи пребачени на ВМА.

(k1info.rs)

