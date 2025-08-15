clear sky
У ПОЖАРУ У ОБРЕНОВЦУ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНА ДЕВОЈКА Избио пожар у Мигрантском центру

15.08.2025. 08:33 08:36
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У Мигрантском центру у Обреновцу јуче је три сата након поноћи избио пожар, сазнаје "Телеграф".

Незванично, једна жена има тешке повреде. Њој је на телу изгорело више од половине коже.

Превезена је на ВМА у тешком стању, а, наводно, је реч о држављанки Ирана (22).

Истрагом је утврђено да су инсталације биле узрок пожара. Брзом реакцијом ватрогасаца пожар се није проширио на околне објекте.

О целом случају је обавештено Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

хроника пожар мигрантски центар
Вести Хроника
