У ПОЖАРУ У ОБРЕНОВЦУ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНА ДЕВОЈКА Избио пожар у Мигрантском центру
15.08.2025. 08:33 08:36
У Мигрантском центру у Обреновцу јуче је три сата након поноћи избио пожар, сазнаје "Телеграф".
Незванично, једна жена има тешке повреде. Њој је на телу изгорело више од половине коже.
Превезена је на ВМА у тешком стању, а, наводно, је реч о држављанки Ирана (22).
Истрагом је утврђено да су инсталације биле узрок пожара. Брзом реакцијом ватрогасаца пожар се није проширио на околне објекте.
О целом случају је обавештено Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.