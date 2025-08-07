ПРЕТУЧЕНИ ЗБОГ ДУКСА ПАРТИЗАНА ЗАВРШИО У БОЛНИЦИ Огњен и даље у тешком стању
Навијач Партизана Огњен Л. (18) брутално је претучен 3. августа у центру Земуна у аутобусу на линији 18, када је група од 20 младића наоружаних моткама и палицама насрнула на њега и да даље се налази у тешком стању у болници.
Како Telegraf.rs сазнаје, Огњену Л. су констатоване тешке телесне повреде опасне по живот у виду прелома лобање, унутрашњег крварења на мозгу, као и преломе руке и ноге.
Том приликом повређени су М.Ј. (19) и малолетник (14).
Обавештено је и тужилаштво, а полиција интезивно ради на овом случају који је потресао јавност у Србији.