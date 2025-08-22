overcast clouds
ПРОНАЂЕНИ АМФЕТАМИНИ И МАРИХУАНА Полиција у Кикинди ухапсила мушкарца и запленила дрогу

22.08.2025. 15:02 15:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

КИКИНДА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, у сарадњи са Полицијском управом у Кикинди, ухапсили су Б.Л. (22) из тог града, јер су у стану у којем непријављено борави пронашли амфетамин и марихуану.

Он је осумњичен да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду.

Претресом стана у Новом Саду, у којем осумњичени непријављено борави, полиција је пронашла око 300 грама амфетамина, 35 грама марихуане и вагу за прецизно мерење.

Сумња се да је он, претходно, на улици у Новом Саду, продао око 190 грама амфетамина двадесетшестогодишњем Кикинђанину, код којег је полиција пронашла тај наркотик, па ће против њега бити поднета кривична пријава  за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.

Б. Л. је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

Хапшење кикинда
Вести Хроника
